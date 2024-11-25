В столице в девятый раз проходит Московский еврейский кинофестиваль

В Москве стартовал Девятый Московский еврейский кинофестиваль.



Смотр проходит в киноцентре «Октябрь».



Генеральный продюсер фестиваля Егор Одинцов на открытии сообщил, что в рамках фестиваля свои картины покажут представители 11 стран.



«Я напоминаю, что все эти фильмы, за исключением двух-трех, демонстрируются в России впервые и больше никогда не будут показаны снова», — приводит ТАСС слова продюсера.



На открытии фестиваля были вручены специальные награды. Их удостоены режиссер Сергей Урсуляк, режиссер Игорь Садреев, продюсер Анастасия Семенова.



В программу фестиваля войдут показы художественных и документальных фильмов, творческие встречи, панельные дискуссии, круглы столы, мероприятия VR-программы.









Фото: Pixabay.com