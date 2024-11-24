Музей Булгакова реконструировал один день из жизни писателя

Проект «Один день Михаила Булгакова», который реконструирует обычный день из жизни писателя в Москве 1924 года, выпустил Музей Булгакова в своем сообществе VK. Об этом сообщает «Театрал».





Артист Художественного театра Павел Филиппов стал проводником по восьми московским адресам, которые связаны с писателем. При этом руководитель экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев рассказывает об истории места, а заведующая научно-методическим отделом Музея Булгакова Мария Котова — о значении этого места для Булгакова.





Проект расскажет, например, о том, в каких редакциях работал Булгаков и где находился самый модный ресторан Москвы в 1920-е годы, с кем дружил писатель, в какой магазин ходил и что покупал к ужину. Наконец, какое значение имели для писателя Патриаршие пруды.





Кроме того, музей запустил цикл лекций, которые до 5 декабря буду проходить в Центре Булгакова на Арбате.









Фото: скриншот Youtube



