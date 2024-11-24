Депутат Елена Драпеко высказалась за ограничение цен на билеты в театры

Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала идею ограничить цены на билеты в театры, высказанную народным артистом РФ Николаем Цискаридзе. Об этом сообщает «Театрал».





«Я совершенно согласна с Николаем Цискаридзе в этой части. Потому что все театры содержатся на налоги граждан. Никакие билеты не в состоянии погасить содержание театров, восполнить доходы. Разве что часть затрат. И во все времена любая власть финансировала из казны содержание театров, и при царском режиме, и при советской власти. Цены на билеты и сборы от билетов покрывают только часть затрат. Налоги платит все население, в том числе и бедные», — цитирует издание Елену Драпеко.





Кроме того, депутат высказалась о необходимости более гибкой ценовой политики. Она считает, что по причине роста цен на билеты, причем не только в Большой театр, не все граждане могут их купить. «Получается, что финансируют театры все, а попадают туда только богатые. Поэтому должна быть более гибкая политика ценовая», — подчеркнула она, уточнив при этом, что цены на спектакли должно устанавливать государство, а не сами театры.









Фото: Pixabay. com