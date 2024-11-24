Скончался российский композитор Павел Карманов

ГИТИС принял участие в фестивале «Шелковый путь» впервые.
С 27 ноября по 1 декабря в рамках предстоящего фестиваля в Сербии представят восемь российских карти...
Организатором показов выступает Роскино при поддержке Минкультуры России.
В состав жюри вошли режиссеры, актеры, продюсеры из России, Кыргызстана, Ирана и Швеции.
В театре рассказали, что ключевая идея спектакля состоит в том, что главную роль исполняют два актер...
ГИТИС принял участие в фестивале «Шелковый путь» впервые.
С 27 ноября по 1 декабря в рамках предстоящего фестиваля в Сербии представят восемь российских карти...
Организатором показов выступает Роскино при поддержке Минкультуры России.
В состав жюри вошли режиссеры, актеры, продюсеры из России, Кыргызстана, Ирана и Швеции.
В театре рассказали, что ключевая идея спектакля состоит в том, что главную роль исполняют два актер...
На участие в основном конкурсе могут претендовать полнометражные художественные фильмы, производство...
Артист скончался 20 ноября.
Фильм собрал за минувшие выходные 90 млн рублей.
В рамках фестиваля свои картины покажут представители 11 стран.
Ему было 54 года.
Артист МХТ Павел Филиппов стал проводником по восьми московским адресам в рамках просветительского п...
Зампред думского комитета по культуре поддержала идею народного артиста РФ Николая Цискаридзе.
Творчество режиссера за минувшие годы стало визитной карточкой современного сербского искусства и са...
На премьере роль Маргариты исполнила приглашенная актриса театра и кино Дарья Екамасова.
Открытие состоялось на сцене культурно-спортивного комплекса «Лузалес-Арена».
В рамках мероприятия пройдет ежегодная отчетная конференция НК ИКОМОС.
В честь 75-летия дипломатических отношений между Россией и Китаем Музей мировой каллиграфии подготов...
Именно материнская забота и поддержка с самого начала жизни вдохновляли людей на создание великих пр...
Россию представляют московская «Школа драматического искусства» и Театр юных зрителей из Санкт-Петер...
Мероприятие состоялось в пространстве «Три вокзала. Депо».
24.11.2024