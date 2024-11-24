Скончался российский композитор Павел Карманов

24.11.2024

Скончался российский композитор Павел Карманов
23 ноября на 55-м году ушел из жизни российский композитор Павел Карманов. О кончине композитора сообщил журнал «Музыкальная жизнь» в своем ТГ-канале.

Причины смерти не называются.

Павел Карманов родился 12 февраля 1970 года в Братске Иркутской области в семье музыкантов. Музыкой начал заниматься в возрасте 5 лет, когда семья проживала в Новосибирске. В 1995 году окончил Московскую консерваторию. Является автором музыкального арт-перформанса «Рождественский вертеп Павла Карманова», с аншлагом прошедшего на сцене московского зала «Зарядье» в 2019 году.


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