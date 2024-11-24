Патриарх Кирилл наградил Эмира Кустурицу орденом Серафима Саровского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил заслуги режиссера, сценариста и продюсера Эмира Кустурицы, вручив ему орден Серафима Саровского I степени, сообщает официальный сайт Русской православной церкви.





Патриарх отметил, что творчество Кустурицы за минувшие годы стало визитной карточкой современного сербского искусства и самобытного «балканского стиля».





«Отрадно отметить, что, будучи верующим православным человеком, Вы стремитесь убедительно свидетельствовать о евангельских идеалах любви и братства, о важности крепких семейных уз и следования высоким моральным принципам», — сказано в поздравлении.





Патриарх пожелал знаменитому режиссеру «полноты душевных и телесных сил, бодрости духа, неоскудевающей помощи Божией и новых творческих успехов».









Фото: скриншот Youtube