Арктические Дельфийские игры стартовали в Сыктывкаре

В Сыктывкаре 23 ноября официально открылись Третьи молодежные Арктические Дельфийские игры. Участники в возрасте от 10 до 25 лет сразятся в 10 номинациях, сообщает «Большая Азия».





Международные Арктические Дельфийские игры проходят в Сыктывкаре с 22 по 26 ноября. На состязания приехали более 600 участников из 13 стран, включая Россию, страны СНГ, БРИКС и ШОС. Молодые таланты будут соревноваться в таких номинациях, как игра на фортепиано и скрипке, изобразительное искусство, фотография, народное пение и танец. Победители получат 28 комплектов наград.





Открытие состоялось на сцене культурно-спортивного комплекса «Лузалес-Арена».





Приветствия участникам направили премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Государственного совета Республики Коми Сергей Усачёв, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и другие высокопоставленные лица. Также, сообщается на сайте правительства РФ, российский премьер выразил уверенность, что эти игры покажут все многообразие национальных традиций и культур, помогут узнать много интересного о жизни разных государств и станут запоминающимся событием, откроют новые имена и таланты.





Церемония была также доступна для зрителей онлайн.





Помимо творческих конкурсов, в рамках Игр организованы конференции и круглые столы. Одним из ключевых проектов станет обсуждение темы культуры как инструмента сотрудничества в рамках ШОС, а также исторический спецпроект, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.