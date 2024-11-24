В Москве пройдет III Международный симпозиум по вопросам сохранения культурного наследия

27 ноября в Москве состоится III Международный симпозиум НК ИКОМОС. Как сообщает «Культура. РФ», на площадке клуба завода «Каучук» соберутся специалисты из разных стран для обмена опытом в области реставрации и охраны культурного наследия.





В программе мероприятия — обсуждение новых методов реставрации и восстановления памятников архитектуры, а также их интеграции в современную урбанистическую среду.





Эксперты предложат решения для эффективной передачи знаний и опыта будущим поколениям реставраторов и исследуют необходимость пересмотра Венецианской хартии. Особое внимание будет уделено сохранению модернистской среды на примере исторических ансамблей Санкт-Петербурга, а также исследованиям археологических объектов, например, крепости Анакопия.





Симпозиум затронет и вопросы взаимодействия власти и бизнеса в процессе развития исторических территорий, обсуждая баланс интересов и инновационные подходы к восстановлению архитектурных памятников. Одним из ключевых аспектов станет обсуждение адаптации объектов культурного наследия (ОКН) к современным условиям, включая создание общественных пространств и привлечение событийной индустрии для повышения туристической привлекательности.





Также в рамках симпозиума пройдет ежегодная отчетная конференция НК ИКОМОС, на которой региональные отделения комитета представят результаты работы по сохранению культурных объектов. Важной темой станут геоинформационные системы для охраны ОКН в зонах конфликтов.





Симпозиум пройдет при поддержке ЮНЕСКО, Правительства Москвы, департаментов культурного наследия и культуры Москвы, Института Наследия, Союза реставраторов России, Российской академии архитектуры и строительных наук, Музея Москвы.