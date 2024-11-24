В Рязани представили уникальное собрание произведений каллиграфии

В Музее мировой каллиграфии в Рязани представлена уникальная подборка экспонатов, отражающих традиции письма разных народов, сообщает «Большая Азия».





Музей, основанный Алексеем Шабуровым, включает три с половиной тысячи экспонатов из более чем 70 стран. Среди них образцы китайской, арабской, японской и других каллиграфических традиций. Особенность музея в том, что он демонстрирует богатство мирового искусства письма, в отличие от национальных коллекций, существующих в других странах.





В честь 75-летия дипломатических отношений между Россией и Китаем музей подготовил тематическую выставку, посвященную культуре Поднебесной.





Кроме того, здесь проводятся занятия по китайскому языку и искусству иероглифики. Преподаватель Жунчэн Вэй отметил, что изучение каллиграфии помогает студентам лучше понимать иероглифы, делая процесс обучения проще и увлекательнее.





Сотрудники музея не только ведут просветительскую деятельность, но и занимаются научными исследованиями, переводя работы каллиграфов на русский и английский языки. Уникальность музея в том, что он объединяет многообразие мировых традиций письма, создавая пространство для изучения и взаимного культурного обогащения.









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