В Тунисе стартовал международный фестиваль «Театральные дни Карфагена»

В Тунисе начался 25-й фестиваль «Театральные дни Карфагена». В этом году основное внимание мероприятия сосредоточено на палестинской теме, передает ТАСС.





Церемония открытия прошла в Муниципальном театре Туниса, фасад которого подсветили палестинскими символами. В знак поддержки многие участники пришли в традиционных палестинских платках. Организаторы отметили, что в этом году из-за конфликта на Ближнем Востоке торжественная часть была упрощена.





На фестивале выступают театральные коллективы из Европы, Африки, стран Персидского залива и России. Среди российских участников — московская «Школа драматического искусства» и Театр юных зрителей им. Александра Брянцева из Санкт-Петербурга. Помимо основной программы, в рамках мероприятия организована секция, посвященная теме иммиграции, а также мастер-классы и круглые столы.





Фестиваль продлится до 30 ноября.









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