В Москве прошел фестиваль «Наследие»

23 ноября в столице состоялся фестиваль «Наследие», посвященный сохранению культурного и архитектурного наследия. Мероприятие прошло в пространстве «Три вокзала. Депо» и завершилось концертом группы «Интонация», сообщает «Культура. РФ».





На главной сцене пространства прошли квиз-игра «Москва архитектурная» и концерт-экскурсия, а также награждение волонтеров, победителей фотоконкурса «Наследие в объективе», интеллектуальной игры-квиза и спецпроекта «Дневник наблюдения за наследием».





Для гостей организовали мастер-классы по росписи футболок, реставрации мебели, созданию мозаики и народных кукол. Организаторы подготовили мероприятия и для детей: они смогут собрать конструктор или порисовать в гигантской раскраске с объектами культурного наследия.





В лектории прошли встречи с учеными и специалистами в области сохранения культурного достояния, а также обсуждение, посвященное роли социокультурных проектов в привлечении внимания к наследию.





Гости могли посетить зону «Дом достижений», где были представлены работы молодых архитекторов и проекты участников форума «Наследие», а также выставки, посвященные историческим объектам Москвы.





Фестиваль также включал книжную ярмарку с изданиями об истории города и кинопоказы с экскурсиями о столичных памятниках.









Фото: скриншот Youtube