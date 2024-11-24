Ольга Любимова поздравила россиян с Днем матери

24.11.2024

Ольга Любимова поздравила россиян с Днем матери
Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Днем матери. Поздравление опубликовано в ТГ-канале министра.

«Этот праздник напоминает нам о самом главном. В мире нет ничего ценнее и важнее любви мамы. Она согревает нас с самых первых мгновений жизни, помогает в трудные времена и побуждает на добрые дела», — подчеркнула Любимова.

По словам министра, именно материнская забота и поддержка с самого начала жизни вдохновляли людей на создание великих произведений. 

Любимова пожелала, чтобы «всех матерей окружали забота, внимание и улыбки близких».


Фото: ТГ-канал Ольги Любимовой