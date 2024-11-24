Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Днем матери. Поздравление опубликовано в ТГ-канале министра.





«Этот праздник напоминает нам о самом главном. В мире нет ничего ценнее и важнее любви мамы. Она согревает нас с самых первых мгновений жизни, помогает в трудные времена и побуждает на добрые дела», — подчеркнула Любимова.





По словам министра, именно материнская забота и поддержка с самого начала жизни вдохновляли людей на создание великих произведений.





Любимова пожелала, чтобы «всех матерей окружали забота, внимание и улыбки близких».









Фото: ТГ-канал Ольги Любимовой