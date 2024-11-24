В Зеленограде представили выставку о культурных традициях России и Китая

В КЦ «Зеленоград» начала работу выставка «Культурные традиции Китая и России — мост дружбы для будущих поколений», сообщает «Культуромания».





В экспозиции представлены 226 работ художников из России, Китая, Казахстана, Беларуси, Кубы и Швеции.





Выставка, объединяющая творческие произведения мастеров из шести стран, посвящена культурному взаимодействию России и Китая. По словам директора Центра русско-китайского гуманитарного сотрудничества и развития Инь Сяо, дружеские отношения между двумя странами имеют глубокие исторические корни. Она отметила, что в китайском языке существует выражение, описывающее эту связь: «Дружба между Россией и Китаем продолжается долго, как земля, и бесконечно, как небо».





Экспозиция будет открыта до 12 декабря. По завершении выставки жюри определит победителей в трех категориях: среди любителей, учащихся и профессионалов.









Фото: скриншот Youtube