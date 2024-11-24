Владимир Путин поздравил Эмира Кустурицу с юбилеем

24 ноября президент России Владимир Путин поздравил сербского режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием, передает ТАСС.





Президент России направил поздравительную телеграмму, в которой отметил вклад Кустурицы в мировое искусство, а также его общественную деятельность, направленную на укрепление связей между народами.





«Уважаемый господин Кустурица! Поздравляю вас с 70-летием. Человек смелого, многогранного дарования, истинный художник — вы по праву завоевали славу одного из самых известных кинорежиссеров современности, состоялись как востребованный актер, музыкант и писатель, автор неординарных творческих проектов. Своими талантливыми работами вписали яркую страницу в историю мирового искусства», — говорится в поздравлении.





Свой юбилей Кустурица отметил в сербской этнодеревне Дрвенград, построенной по его инициативе и внесенной в список лучших этносел мира. Там же с 22 по 24 ноября проходит международный фестиваль документального кино «RT. Док: Время наших героев», посвященный героям специальной военной операции.









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