В Москве объявлены победители международного конкурса пианистов имени Жиркова

24.11.2024
С 19 по 23 ноября 2024 года в Москве прошел второй международный конкурс молодых пианистов имени Жиркова. Среди лауреатов — представители России, Китая и Японии, сообщает ТАСС.
Конкурс состоялся при поддержке Московской консерватории имени Чайковского, министерства культуры республики Саха и Фонда имени Жиркова. Победители были определены в трех возрастных категориях.
В младшей категории первое место разделили Николай Колесов (Якутск) и Петр Кличановский (Москва). Вторую премию присудили Марте Исаевой (Елец) и Юрию Дренину (Саратов). Третье место получили Мария Григорьева (Москва), Софья Стручкова (Вилюйск), Карина Брёхова (Калининград) и Алиса Гончарова (Москва).
В юношеской категории обладателем первой премии стал Сюй Цзысун из Китая. Вторую премию поделили Анастасия Пайдютова (Россия), Егор Арзамаскин (Москва) и Рустем Акияков (Казань). Третья премия досталась Арине Герасимовой (Казань), Ивану Доброродному (Екатеринбург), Анжеле Тыриной (Якутск) и Павлу Куприянову (Якутск).
В старшей категории первое место разделили Яна Максимчук (Москва) и Владимир Вишневский (Москва). Вторую премию получила Ольга Лазуренко (Москва), а третье место разделили Ма Лянчунь (Китай), Тимофей Симоненко (Якутск) и Рёта Мацухаси (Япония).
Гран-при конкурса присужден Владимиру Вишневскому, который также получил приз семьи Жиркова «Доверие молодым». Среди специальных наград стоит отметить премию министерства культуры республики Саха, врученную Анастасии Пайдютовой за исполнение произведения местного композитора, и приз постоянного представительства республики Саха при президенте РФ, который достался Петру Кличановскому.
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