Путин подписал закон против пропаганды чайлдфри

24.11.2024

Путин подписал закон против пропаганды чайлдфри
Президент России Владимир Путин утвердил закон, ограничивающий распространение информации, которая способствует популяризации идеи сознательного отказа от рождения детей. Новый закон распространяется на печатные и электронные СМИ, интернет-платформы, фильмы и сериалы. 

Документ также уточняет, что обсуждение монашеского образа жизни, целибата или иных практик, связанных с отказом от брака и деторождения, не рассматривается как административное нарушение. 

Одновременно был принят закон, устанавливающий штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри. Для физических лиц размер штрафа может достигать 400 тысяч рублей, для должностных лиц — 800 тысяч рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц — до 5 миллионов рублей.

Закон направлен на защиту традиционных семейных ценностей, а его исполнение будет контролироваться на федеральном уровне.


Фото: пресс-служба Кремля