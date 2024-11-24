Путин подписал закон против пропаганды чайлдфри

Президент России Владимир Путин утвердил закон, ограничивающий распространение информации, которая способствует популяризации идеи сознательного отказа от рождения детей. Новый закон распространяется на печатные и электронные СМИ, интернет-платформы, фильмы и сериалы.





Документ также уточняет, что обсуждение монашеского образа жизни, целибата или иных практик, связанных с отказом от брака и деторождения, не рассматривается как административное нарушение.





Одновременно был принят закон, устанавливающий штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри. Для физических лиц размер штрафа может достигать 400 тысяч рублей, для должностных лиц — 800 тысяч рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц — до 5 миллионов рублей.





Закон направлен на защиту традиционных семейных ценностей, а его исполнение будет контролироваться на федеральном уровне.









Фото: пресс-служба Кремля