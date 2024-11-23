Документальный фильм о фашизме показали в столичном кинотеатре «Иллюзион»

Документальный фильм о фашизме показали в столичном кинотеатре «Иллюзион»

23.11.2024

22 ноября в столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялся бесплатный показ фильма «Фашизм. Эволюция зла», сообщает «Российская газета».

Документальная картина, созданная при поддержке Госфильмфонда, рассказывает о зарождении и развитии фашистской идеологии. В фильм включены ранее засекреченные архивные кадры, которые впервые стали доступны широкой публике.

Восьмисерийный проект поднимает вопросы, важные даже спустя 80 лет после Победы в Великой Отечественной войне, в том числе о рисках возрождения фашизма в наши дни.

На показе продемонстрировали две серии: «Англосаксы. Родившие гада» и «Свора. Приспешники Гитлера». Гостям представили уникальные материалы, раскрывающие развитие фашистских движений в странах Восточной Европы — Румынии, Болгарии, Венгрии и Хорватии.

После просмотра состоялась дискуссия с участием режиссера Владислава Арясова, продюсера Владимира Пирожка и приглашенных экспертов, работавших над созданием фильма.


Фото: Pixabay. com