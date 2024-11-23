В Музее Победы историки обсудили сражение за Ржев

Научная конференция, посвященная Ржевской битве, прошла 23 ноября в Музее Победы. Участники представили обновленные материалы и документы, раскрывающие подробности сражений на Ржевском выступе в 1941–1943 годах, сообщает пресс-служба музея.





Перед слушателями выступили директор Центра истории военной экономики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Алексей Исаев, заместитель директора по развитию музеев и научной работе Музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» Андрей Горбунов, руководитель интернет-проекта «Я помню» Артем Драбкин и другие.





На конференции был рассмотрен стратегический контекст региона, не раскрытые ранее аспекты операций советских и немецких войск, история формирования воинских частей и судьбы командиров Красной Армии. Отдельное внимание уделили информационному противостоянию СССР и Германии в операциях «Марс» и «Бюффель».





«В отечественной историографии имеются прецеденты протяженных по времени битв — это битва за Ленинград 1941-1944 гг. и за Кавказ 1942-1943 гг. Представляется научно-обоснованным расширить рамки Битвы за Москву в отечественной историографии и сдвинуть окончание битвы с апреля 1943 года», — рассказал участникам конференции Алексей Исаев.





На конференции также представили документальную драму «Не убит подо Ржевом». Фильм был создан при поддержке Музея Победы, Президентского фонда культурных инициатив и платежной системы «Мир».









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы