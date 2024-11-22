В Москве пройдет премьера фильма о многодетных семьях России «Это все ваши?»

В Национальном центре «Россия» 22 ноября пройдет премьера документального фильма «Это все ваши?» о буднях больших семей из разных регионов России.



Автор идеи проекта – телеведущая, продюсер Софико Шеварнадзе при поддержке АНО «Национальные приоритеты».



«Сегодня, если женщина выбирает посвятить все свое время воспитанию детей, то это очень важный выбор. Даже, скорее, возможность выбора. Именно в этом — ключевой вывод, к которому мы пришли, работая над фильмом. К тому же за последнее время значительно изменилось отношение к отцовству, которое больше не сводится исключительно к материальному обеспечению семьи - современные папы хотят равного участия в воспитании детей», - рассказала Софико Шеварднадзе.



Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина отметила, что, согласно итогам социологических исследований, семьи с детьми в целом более позитивно оценивают свою жизнь и с оптимизмом смотрят в будущее.



«Герои фильма «Это все ваши?» наглядно демонстрируют, что большая и дружная семья – это интересно и весело, а для всего остального государство предусмотрело меры поддержки. Со следующего года различные выплаты и льготы для родителей с детьми будут доступны по новому национальному проекту – «Семья»», - рассказала София Малявина.



Создатели картины отметили, что лента станет настоящим путешествием для зрителей, которые увидят, как живут семьи из разных уголков России в течение одного дня. Фильм является одновременно исследованием того, что мотивирует людей создавать большие семьи, откуда они берут силы, как помогает им государство.



Цифровая премьера картины «Это все ваши?» состоится на платформе Okko 25 ноября.









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