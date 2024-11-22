В Сочи завершился один из съемочных блоков «Чебурашки 2»

В Сочи завершился один из съемочных блоков семейного фильма «Чебурашка 2», передает ProfiCinema.



Сообщается, что герои первого фильма вернулись в привычные зрителю локации: в Сочинский дендрарий и санаторий «Орджоникидзе», где по сюжету работает Гена.



Съемки также проходят в парке «Ривьера», парке имени Фрунзе, Саду русско-японской дружбы, музее Н.А. Островского, каньоне Псахо, горно-лесном массиве Красной Поляны.



В кастинг второй части семейного блокбастера вошел весь актерский состав первого фильма – Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка и другие.



Во второй части картины Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но начинает проявлять излишнюю самостоятельность. Гена пытается перевоспитать друга, однако его методы расстраивают Чебурашку. Жизнь героев нарушает неожиданное событие – дом Гены хотят снести для строительства парка развлечений.



Релиз картины «Чебурашка 2» намечен на 1 января 2026 года.









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