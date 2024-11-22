Главная библиотека Ростовской области расширила программу мероприятий для держателей «Пушкинской карты»

22.11.2024
Донская государственная публичная библиотека расширила программу мероприятий, которые доступны по программе «Пушкинская карта».
Отмечается, что учреждение, начиная с октября 2022 года, расширяет круг пользователей и предлагает целевой аудитории программы «Пушкинская карта» — молодым людям от 14 до 22 лет — мероприятия популярных форматов. В библиотеке проходят квесты, квизы, работает лекторий, деловые и интеллектуальные игры, образовательные мероприятия с элементами театрализации и другое.
Одним из популярных мероприятий стала иммерсивная экскурсия «Гамлет» в рамках проекта «Бессонница». Для молодых посетителей организаторы создали атмосферу безлюдной библиотеки, иммерсивный спектакль, ожившие события из знаменитой пьесы и экскурсию, которая ведет из здания библиотеки в настоящий средневековый замок.
По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, Ростовская область является активным участником программы «Пушкинская карта» и входит в число лучших регионов — участников программы.
«Сегодня более 700 наших учреждений и организаций культуры подключились к реализации этого полезного культурно-образовательного проекта. Более 70% молодых дончан в возрасте 14–22 лет зарегистрированы в программе и могут, исходя из лимита карты, посещать мероприятия театров, кинотеатров, библиотек и музеев бесплатно», — приводит
слова Гуськова правительство Ростовской области.
Федеральная программа «Пушкинская карта» была презентована в августе 2021 года. Программа направлена на культурное просвещение молодежи. «Пушкинская карта» позволяет молодым людям посещать культурные мероприятия за счет государственных средств.
Фото: Министерство региональной политики
и массовых коммуникаций Ростовской области