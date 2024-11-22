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Главная библиотека Ростовской области расширила программу мероприятий для держателей «Пушкинской карты»

22.11.2024

Главная библиотека Ростовской области расширила программу мероприятий для держателей «Пушкинской карты»
Донская государственная публичная библиотека расширила программу мероприятий, которые доступны по программе «Пушкинская карта».

Отмечается, что учреждение, начиная с октября 2022 года, расширяет круг пользователей и предлагает целевой аудитории программы «Пушкинская карта» — молодым людям от 14 до 22 лет — мероприятия популярных форматов. В библиотеке проходят квесты, квизы, работает лекторий, деловые и интеллектуальные игры, образовательные мероприятия с элементами театрализации и другое.

Одним из популярных мероприятий стала иммерсивная экскурсия «Гамлет» в рамках проекта «Бессонница». Для молодых посетителей организаторы создали атмосферу безлюдной библиотеки, иммерсивный спектакль, ожившие события из знаменитой пьесы и экскурсию, которая ведет из здания библиотеки в настоящий средневековый замок.

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, Ростовская область является активным участником программы «Пушкинская карта» и входит в число лучших регионов — участников программы.

«Сегодня более 700 наших учреждений и организаций культуры подключились к реализации этого полезного культурно-образовательного проекта. Более 70% молодых дончан в возрасте 14–22 лет зарегистрированы в программе и могут, исходя из лимита карты, посещать мероприятия театров, кинотеатров, библиотек и музеев бесплатно», — приводит слова Гуськова правительство Ростовской области.

Федеральная программа «Пушкинская карта» была презентована в августе 2021 года. Программа направлена на культурное просвещение молодежи. «Пушкинская карта» позволяет молодым людям посещать культурные мероприятия за счет государственных средств.


Фото: Министерство региональной политики
и массовых коммуникаций Ростовской области