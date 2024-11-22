Московские коллективы выступили на фестивале «Музыкальный квартал» в Музее Победы

В Музее Победы прошел фестиваль «Музыкальный квартал», передает пресс-служба учреждения.



Участие в концерте приняли московские коллективы, представляющие детские музыкальные школы и школы искусств, кадетские корпуса, частные учреждения.



В течение дня для гостей Музея Победы звучали произведения классической, эстрадной, народной, духовой и джазовой музыки. В программу вошли выступления ансамбля барабанщиц и барабанщиков, вокальных студий, вокально-хоровых, хореографических коллективов разных стилей и жанров.



На фестивале выступили фольклорные и театральные коллективы, духовые и струнные оркестры, музыкальный театр, большой сводный оркестр, рассказали в музее.









Фото: пресс-служба Музея Победы



