В Софии открылась выставка рукописных икон «Силою Христа»

22.11.2024

В Софии открылась выставка рукописных икон «Силою Христа»
В Софии открылась выставка рукописных икон российского художника Екатерины Титовой «Силою Христа».

Выставка открылась в Российском культурно-информационном центре, передает ТАСС.

В экспозицию вошли около 40 работ, созданных в традиционной технике иконописи.  Центральным экспонатом выставки стала икона, посвященная святым Болгарской православной и Русской православной церквей — Иоанну Рильскому и Иоанну Кронштадтскому.

На открытии выставки присутствовали прихожане Русской церкви, болгарские священнослужители, соотечественники, болгарские граждане.

В первый день работы выставки состоялся концерт с участием солистов Камерного хора при подворье Русской православной церкви, а также показ документального фильма Аркадия Мамонтова «Святой» об Иоанне Кронштадтском.