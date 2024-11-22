В Софии открылась выставка рукописных икон «Силою Христа»

22.11.2024
В Софии открылась выставка рукописных икон российского художника Екатерины Титовой «Силою Христа».
Выставка открылась в Российском культурно-информационном центре, передает
ТАСС.
В экспозицию вошли около 40 работ, созданных в традиционной технике иконописи. Центральным экспонатом выставки стала икона, посвященная святым Болгарской православной и Русской православной церквей — Иоанну Рильскому и Иоанну Кронштадтскому.
На открытии выставки присутствовали прихожане Русской церкви, болгарские священнослужители, соотечественники, болгарские граждане.
В первый день работы выставки состоялся концерт с участием солистов Камерного хора при подворье Русской православной церкви, а также показ документального фильма Аркадия Мамонтова «Святой» об Иоанне Кронштадтском.