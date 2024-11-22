В Самаре продолжаются показы фестиваля «Музыкальное сердце театра»

В Самаре продолжаются показы спектаклей фестиваля «Музыкальное сердце театра».



Стартовал смотр с постановок «Два благородных дона» Самарского академического театра драмы им. М. Горького и водевиля «Медведь» Санкт-Петербургского театра юного зрителя им. А.А. Брянцева, сообщают организаторы.



В рамках специальной программы состоялись показы постановок из Екатеринбурга, Москвы и Казани. В программу вошли спектакли «В стране невыученных уроков» Свердловской государственной детской филармонии, «Юная любовь в пяти театральных измерениях» Театральной студии Светланы Горшковой, «Золотая Семруг» частной школы искусств «Вдохновение».



Отмечается, что одним из важнейших событий в этом году стало возвращение спектаклей на языках народов России в конкурсную программу.



В рамках фестиваля также проходит творческая лаборатория под руководством композитора Александра Пантыкина и режиссера Светланы Горшковой. Ежедневно в дни фестиваля проходят мастер-классы и лекции заслуженных деятелей театрального искусства. Завершится лаборатория питчингом эскизов новых произведений для художественных руководителей и директоров театров, продюсеров, представителей органов управления в сфере культуры и СМИ.









Фото предоставлено организатором