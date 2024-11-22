22.11.2024
Московский государственный академический театр танца «Гжель» отправится на гастроли по городам Сибири.
По словам директора театра Марины Куклиной, в 2025 году ожидаются большие гастроли в рамках проекта «Росконцерта» «Мы — Россия».
«Мы начнем с Ханты-Мансийска, [затем] Новосибирск, Томск, проедем в Кемерово, Новокузнецк, спустимся в Барнаул. Нас ожидают большие гастроли», — приводит
слова Марины Куклиной ТАСС.
В гастрольную программу войдут концертные номера. Коллектив также обсуждает проведение гастролей в Китае. Ожидается, что концертную программу труппа представит в нескольких городах Китая.
Театр «Гжель» был основан в 1988 год народным артистом России, профессором Владимиром Захаровым к 650-летию существования одного из самых узнаваемый русских промыслов. Репертуар театра включает спектакли и концертные номера.
Фото: Pixabay.com