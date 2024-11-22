Театр танца «Гжель» отправится на гастроли по городам Сибири

22.11.2024

Театр танца «Гжель» отправится на гастроли по городам Сибири
Московский государственный академический театр танца «Гжель» отправится на гастроли по городам Сибири.

По словам директора театра Марины Куклиной, в 2025 году ожидаются большие гастроли в рамках проекта «Росконцерта» «Мы — Россия».

«Мы начнем с Ханты-Мансийска, [затем] Новосибирск, Томск, проедем в Кемерово, Новокузнецк, спустимся в Барнаул. Нас ожидают большие гастроли», — приводит слова Марины Куклиной ТАСС.

В гастрольную программу войдут концертные номера. Коллектив также обсуждает проведение гастролей в Китае. Ожидается, что концертную программу труппа представит в нескольких городах Китая.

Театр «Гжель» был основан в 1988 год народным артистом России, профессором Владимиром Захаровым к 650-летию существования одного из самых узнаваемый русских промыслов. Репертуар театра включает спектакли и концертные номера.


Фото: Pixabay.com