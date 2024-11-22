В Москве пройдет заключительный концерт III фестиваля фортепианной музыки

В Московском международном Доме музыки пройдет заключительный концерт III Московского фестиваля фортепианной музыки, передают организаторы.



Акцентом фестиваля в этом году стала юбилейная дата — 75-летие со дня основания Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений с Россией.



В программу заключительного концерта войдут Первый фортепианный концерт П. И. Чайковского и Концерт для фортепиано с оркестром «Хуан Хэ». Произведения исполнит симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» под управлением дирижера Сергея Татарина. На концерте прозвучит также пьеса для оркестра «Шелковый путь» Лоры Квинт.



Партию в сочинении русского композитора исполнит китайский пианист Жуй Мин, а в китайском концерте — российский пианист Сергей Давыдченко.



«Зрители также услышат Концерт для скрипки с оркестром «Лян Чжу» Чень Гана. Он написан в 1959 году на сюжет древней китайской легенды о двух влюбленных по имени Лян Шаньбо и Чжу Интай (китайские Ромео и Джульетта), в европейском варианте его название — «Влюбленные бабочки». Это одна из самых популярных китайских легенд, на сюжет которой создано множество живописных работ, спектаклей и фильмов», — говорится в анонсе.









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