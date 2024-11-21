В Москве 28 ноября состоится церемония вручения премии «Событие года» журнала «Кинорепортер»

28 ноября в Москве пройдет ежегодная церемония награждения премией «Событие года», организованная журналом «Кинорепортер». Мероприятие состоится в Особняке на Волхонке и соберет более 100 ведущих представителей российского кино, театра и телевидения, сообщает ТАСС.





В пресс-службе проекта уточнили , что это событие стало одним из самых ожидаемых в российской культурной жизни. Торжественный прием объединит выдающихся творческих деятелей на один вечер.





Главный редактор и редакционный директор «Кинорепортера» Мария Лемешева подчеркнула, что текущие вызовы, такие как жесткие санкции и ограничения, только укрепили профессиональные навыки участников индустрии. Она отметила важность того, что государство, бизнес и профильные организации начали активно поддерживать отечественный кинематограф, поощряя талантливых режиссеров, актеров и сценаристов.





Лемешева также добавила, что инвестиции последних лет начинают приносить плоды, возвращаясь к создателям через любовь и доверие зрителей. Она отметила заметный рост творческого и коммерческого успеха новых фильмов. Несмотря на угрозу изоляции, российские картины успешно конкурируют на рынке дружественных стран, демонстрируя высокие кассовые сборы и соперничая с лентами из США и Европы.









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