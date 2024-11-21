В Запорожской области завершилась программа создания виртуальных концертных залов

Четвертый виртуальный концертный зал открылся в городе Васильевка, расположенном близ линии боевого соприкосновения в Запорожской области. О завершении программы создания таких залов в регионе сообщило ТАСС областное министерство культуры, пояснив, что проект реализован в рамках национального проекта «Культура».





Заместитель министра культуры Запорожской области Максим Кучарский отметил , что открытие этого зала стало значимым событием, ведь жители Васильевки теперь могут наслаждаться академической музыкой и искусством, не покидая родной город. В регионе уже функционируют три других виртуальных концертных зала, расположенные в Бердянске, Мелитополе и Токмаке.





Новый зал разместился в местном доме культуры. В зрительном зале установили большой экран размером 7 на 4 метра, видеопроекторы и высококачественное звуковое оборудование, что позволит зрителям наслаждаться трансляциями спектаклей и выступлений оркестров в отличном качестве. В честь открытия прошел первый сеанс, на котором зрители увидели трансляцию спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» по произведению А. С. Пушкина, поставленного Кировским театром кукол имени А. Н. Афанасьева.





Глава администрации Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко подчеркнула, что до этого времени в период украинского управления не было предпринято значительных шагов для культурного развития региона. Она отметила, что виртуальный концертный зал предоставляет отличную возможность прикоснуться к культурным ценностям и вдохновляет на позитивные изменения.





На создание виртуальных концертных залов в Запорожской области было выделено более 10 миллионов рублей, из которых 99% составили федеральные средства, а 1% пришел из регионального бюджета, добавили в ведомстве.









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