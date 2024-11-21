Народный артист России призвал театры включать в репертуар патриотические постановки

Народный артист России Андрей Соколов высказал мнение о необходимости добавления патриотических спектаклей в репертуар российских театров. В беседе с ТАСС он подчеркнул важность отражения истории и культуры страны в театральных постановках.





Соколов считает , что нельзя жить в России и не знать ее исторического наследия. Ранее артист возглавил жюри конкурса «Театр Победы», который посвящен подвигам героев Великой Отечественной войны, тыла и невидимого фронта.





На пресс-конференции в ТАСС он сообщил, что конкурс уже привлек более 320 заявок. В рамках проекта ожидается участие свыше 150 театральных коллективов и более 450 деятелей искусства. Это событие обещает стать значимым мероприятием в театральной жизни страны, направленным на сохранение исторической памяти и патриотизма через искусство.









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