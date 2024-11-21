В Москве билеты на мероприятия культурных площадок города будут продавать по паспортам

Департамент культуры Москвы анонсировал обновление правил покупки билетов и посещения мероприятий в своих учреждениях в рамках пилотного проекта. С 15 марта 2025 года для приобретения билетов потребуется предоставить паспорт или другие документы, подтверждающие личность, сообщает сайт мэра Москвы.





Согласно новым правилам, при покупке билета покупателям необходимо будет указать не только стандартные данные, но и информацию из документа, удостоверяющего личность. При входе на мероприятия зрители смогут подтвердить свою личность любым из документов из утвержденного списка. В этот список входят паспорт гражданина Российской Федерации, водительское удостоверение, социальная карта москвича, студенческий билет, пенсионное удостоверение и другие варианты.





Первые изменения коснутся театров и концертных залов, подведомственных департаменту культуры Москвы. Новые правила также будут применяться к мероприятиям, арендуемым сторонними организаторами в этих учреждениях. Пилотный проект продлится до конца 2025 года.









Фото: Pixabay.com