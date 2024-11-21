Три российских фильма вошли во внеконкурсную программу фестиваля «Зимний»

С 1 по 3 декабря в Москве пройдет фестиваль авторского кино «Зимний», в рамках которого в внеконкурсной программе «Московские премьеры» представят три российских кинопроекта. Среди них окажется документальный фильм «Жизнь Анатолия Гребнева» режиссера Александра Родионова, драма «Ровесник» Федора Кудрявцева с Анной Михалковой в главной роли, а также «Агния», посвященная жизни печницы на Крайнем Севере, созданная Павлом Стратулатом.





Программа «Московские премьеры» представляет собой составную часть 3-го Открытого кинофестиваля «Зимний». Кинопоказы состоятся в кинотеатре «Художественный», передает ТАСС.





Фестиваль откроется 1 декабря премьерой документального проекта «Жизнь Анатолия Гребнева», который расскажет о жизни и вкладе легендарного сценариста в отечественное кино. Гребнев стал одной из ключевых фигур в истории российского кинематографа, в этом году отмечается 100-летие его рождения. В фильме будут упомянуты его известные работы, включая «Июльский дождь» и «Петербургские тайны». Презентацию картины проведут его сын, режиссер Александр Миндадзе, и внук, сценарист Александр Родионов.





2 декабря на фестивале покажут драму «Ровесник», исследующую, как неожиданные события из прошлого могут кардинально изменить будущее. Перед началом показа зрителям расскажут о процессе создания фильма Федор Кудрявцев и Анна Михалкова.





3 декабря пройдет показ «Агнии», повествующей о своеобразной печнице на Крайнем Севере, столкнувшейся с трудностями из-за квартирного вопроса. Режиссер Павел Стратулат и продюсер Сабина Ереемеева представят эту ленту.





Все сеансы в рамках программы «Московские премьеры» будут бесплатными, но необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте кинофестиваля. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.









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