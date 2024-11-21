Анимационный сериал о школьниках из России и Китая выйдет к 2026 году

Анимационный проект «Герои Арктики», создаваемый студией «Воронеж», планирует выйти в эфир в конце 2025 или начале 2026 года. Об этом ТАСС на «Российской креативной неделе» рассказал Алексей Богатырев, руководитель проектов студии.





Студия «Воронеж», основанная в 2007 году, успела стать известной благодаря множеству полнометражных мультфильмов и сериалов. Среди самых популярных проектов числятся франшизы «Снежная королева» и «Волки и овцы», а также мультсериал «Йоко». Фильмы студии переведены на 30 языков и находятся в прокате в 150 странах по всему миру.





Богатырев пояснил , что весь 2025 год будет посвящен производству новой анимации, а премьера состоится в указанные сроки благодаря поддержке Росатома.





Сюжет «Героев Арктики» включает приключения российских и китайских школьников, которые спасают разумного мамонтенка, найденного во льдах Арктики, от злодея.





Фестиваль-форум «Российская креативная неделя - Сибирь» проходит в Красноярске с 21 по 22 ноября в кластере «Квадрат». Основные темы форума охватывают актуальные направления, включая промышленный дизайн, моду, архитектуру, медиа, рекламу, кино, гастрономию и информационные технологии.









Фото: Pixabay.com