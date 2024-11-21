Петербургский музей получит штемпель к юбилею известного композитора после гашения

В преддверии 90-летия со дня рождения известного композитора Альфреда Шнитке «Почта России» представила специальный штемпель и открытку с его изображением. Министр культуры региона Наталия Щелканова сообщила об этом на пресс-конференции, отметив, что торжественное гашение штемпеля пройдет 24 ноября.





Министр рассказала, что открытка содержит портрет композитора, его партитуру и даты жизни. Штемпель будет действовать лишь один день, и его можно будет поставить на Главпочтамте в Саратове или в филармонии перед концертом. После мероприятия штемпель отправится в Центральный музей связи имени Попова в Санкт-Петербурге, где станет частью музейной коллекции.





Щелканова подчеркнула, что продукция, на которой будет поставлен штемпель, станет раритетной. Церемония гашения пройдет в рамках Музыкального фестиваля «Лабиринты», посвященного юбилею Шнитке.





Альфред Шнитке, советский и российский композитор, родился 24 ноября 1934 года в Энгельсе Саратовской области. В 1997 году он получил звание почетного гражданина своего родного города. Шнитке известен как автор оперы «Одиннадцатая заповедь», балета «Лабиринты», а также музыки к фильмам «Вызываем огонь на себя» и «Белорусский вокзал». Его творчество стало символом советского музыкального авангарда, и в этом году Россия отмечает 90-летие со дня его рождения.









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