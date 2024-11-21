Не стало сыгравшего в «Майоре Громе» актера Ивана Петкова

Глава государства вручил награду за развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолет...
Директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова засл...
Выставка в Михайловском дворце представляет экспонаты, связанные с научной деятельностью Ирины Богус...
Лента выйдет на платформе «Кинопоиск» 28 ноября.
Смотр представит российские театральные постановки, посвященные подвигам героев Великой Отечественно...
Артист также снялся в новом сериале «Преступление и наказание».
Глава государства вручил награду за развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолет...
Директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова засл...
Выставка в Михайловском дворце представляет экспонаты, связанные с научной деятельностью Ирины Богус...
Лента выйдет на платформе «Кинопоиск» 28 ноября.
Смотр представит российские театральные постановки, посвященные подвигам героев Великой Отечественно...
В экспозицию, которая откроется в апреле 2025 года, войдут более 500 артефактов.
Впервые в России на выставке «Изысканная трапеза» будет представлено собрание Национального музея Ки...
Фильм о Крымской войне 1853–1856 годов был снят в 1911 году режиссерами Александром Ханжонковым и Ва...
Рейтинг составлен компанией Mediascope.
Об этом рассказал директор фонда Роман Карманов.
Выступление состоится 25 ноября и будет посвящено 80-летию со дня рождения Николая Калинина и 95-лет...
Телеграмма с поздравлениями опубликована на сайте кабмина.
В фильме роли сыграют, помимо того, Вольфганг Черни, Владимир Яглыч, Марина Федункив, Ева Смирнова, ...
Выставочный проект подготовлен совместно с музеем-заповедником «Родина Ленина».
Выставка открылась в филиале Государственного исторического музея.
Концерты фестиваля прошли в Челябинской, Оренбургской областях.
В экспозиции «Плёсское притяжение» будут представлены также около 30 ювелирных изделий.
В Харбине пройдет гала-концерт нового коллектива, который представит премьеру музыкального произведе...
Гражданская панихида состоится в Белом фойе исторической сцены Мариинского театра.
21.11.2024