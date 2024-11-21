Не стало сыгравшего в «Майоре Громе» актера Ивана Петкова

Актер Иван Петков, известный по ролям в фильме «Майор Гром: игра» и сериале «Преступление и наказание», скончался на 62-м году жизни. Его смерть наступила после перенесенного инсульта в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС рассказала агент артиста Инна Сафарова.





Согласно информации от близких, актер умер 14 ноября. Его тело кремировали в Санкт-Петербурге.





Иван Петков появился на свет 9 июня 1963 года. В его фильмографии значатся также роли в документальном проекте «Рюриковичи. История первой династии», фильмах «28 панфиловцев» и «Богиня: как я полюбила», а также в сериале «Ментовские войны».









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