Владимир Путин наградил Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

21.11.2024

Владимир Путин наградил Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Президент России Владимир Путин наградил известного композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что награда вручена за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю и плодотворную деятельность Крутого как композитора и продюсера. Он также является членом Международного союза деятелей эстрадного искусства.

Игорь Крутой, заслуженный деятель искусств РСФСР и народный артист России, родился 29 июля 1954 года в Грайвороне, ныне находящемся на территории Украины. В этом году композитор отметил свой 70-летний юбилей. Крутой занимает место в Совете при президенте РФ по культуре и искусству и входит в попечительский совет благотворительного фонда «Центр здоровой молодежи». В 2018 году он выступал в качестве доверенного лица Путина на выборах. Композитор известен своими хитами, такими как «Любовь, похожая на сон», «Мадонна» и «Акапулько».


Фото: Kremlin.ru