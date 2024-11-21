Владимир Путин наградил Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин наградил известного композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации.





В документе отмечается, что награда вручена за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю и плодотворную деятельность Крутого как композитора и продюсера. Он также является членом Международного союза деятелей эстрадного искусства.





Игорь Крутой, заслуженный деятель искусств РСФСР и народный артист России, родился 29 июля 1954 года в Грайвороне, ныне находящемся на территории Украины. В этом году композитор отметил свой 70-летний юбилей. Крутой занимает место в Совете при президенте РФ по культуре и искусству и входит в попечительский совет благотворительного фонда «Центр здоровой молодежи». В 2018 году он выступал в качестве доверенного лица Путина на выборах. Композитор известен своими хитами, такими как «Любовь, похожая на сон», «Мадонна» и «Акапулько».









Фото: Kremlin.ru