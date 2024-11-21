Музеи Московского Кремля и ГИМ представили выставочные планы на 2025 год

В Министерстве культуры России презентовали выставочные планы федеральных музеев на 2025 год. Директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства, Елена Харламова, заслушала представления руководителей Музея Московского Кремля и Государственного исторического музея.





Генеральный директор Музеев Московского Кремля, Елена Гагарина, сообщила о подготовке восьми выставок, среди которых выделяются региональные и международные проекты. Одним из ключевых событий станет выставка «Изысканная трапеза», где в России впервые покажут собрание Национального музея Китая. Проект, ставший частью Годов культуры России и Китая, погрузит зрителей в мир уникальных кулинарных традиций Поднебесной, представив изделия неолита, живописные свитки, костюмы и посуду для застолья.





Также в рамках региональной программы запланирована выставка «Награды России. За труды на благо Отечества», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию ордена Св. Александра Невского. Она откроется в Хабаровске в августе и представит ордена, медали, кубки и золотые монеты, награждавшиеся за воинскую службу.





Выставка «Царь и Патриарх», проходящая в Государственном музее Южного Урала в Челябинске, откроет зрителям историю патриаршества XVII века, исследуя взаимосвязь искусства и отношений между Государством и Церковью.





К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Парадном Вестибюле Оружейной палаты пройдет выставка «1941 – 1945. Москва. Кремль. Спасенные сокровища». Она познакомит с предметами, эвакуированными на Урал во время войны.





Музеи Московского Кремля также подготовят масштабный проект «Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния», планируемый в Национальном музее Султаната Оман осенью 2025 года. В завершающем выставочный год проекте «Последний триумф Петра Великого» будет отражена значимость двуглавого орла в российской геральдике.





Генеральный директор Государственного исторического музея, Алексей Левыкин, анонсировал восемнадцать выставок, запланированных на 2025 год как в Москве, так и в различных регионах России.









Фото: Андрей Любимов / АГН Москва