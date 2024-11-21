В Русском музее открылась выставка в память о выдающемся искусствоведе Ирине Богуславской

Русский музей представил выставку «Памяти Ирины Яковлевны Богуславской. К 95-летию со дня рождения», передает пресс-служба учреждения.



Выставка открылась в Михайловском дворце и представляет экспонаты, связанные с научной деятельностью Ирины Богуславской, — ее научные труды, архивные фото, документы.



Ирина Богуславская — один из крупнейших современных исследователей народного искусства, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РСФСР.



Богуславская, отметили в музее, внесла значительный вклад в изучение теории народного искусства, проблем современного искусства народных промыслов, практики музейного дела.





Полный список публикаций Богуславской превышает 200 работ.



В экспозицию вошли предметы, связанные с научной деятельностью Ирины Богуславской, художественные предметы, привезенные из экспедиций: предметы крестьянского быта, пряничные доски, головные уборы и другое.



Посетители увидят произведения прикладного искусства, ставшие объектом научных исследований Ирины Богуславской, в том числе фрагмент вышитого столешника XVI века из Ильинской церкви Белозерска.









Фото: пресс-служба Русского музея