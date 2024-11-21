Названа дата цифровой премьеры фильма «Руки вверх!»

Стала известна дата цифровой премьеры российского фильма «Руки вверх!».



Лента выйдет на платформе «Кинопоиск» 28 ноября, передает пресс-служба сервиса.



Фильм «Руки вверх!» рассказывает историю восхождения поп-звезды одноименной группы Сергея Жукова. В фильме показаны воспоминания детства солиста «Руки вверх!», его юность и начало карьеры.



В фильме сыграли Энджел Жуков, Влад Прохоров, Алексей Потехин, Илья Русь, Валентина Ляпина, Леонид Ярмольник, Регина Бурд и другие.



По словам самого Жукова, в фильме показана «мужская история Золушки». Посыл картины, рассказал музыкант, состоит в том, что людям не стоит ничего бояться, нужно «творить и верить».



Режиссером картины выступил Аскар Узабаев.









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