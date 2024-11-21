Названа дата цифровой премьеры фильма «Руки вверх!»

Названа дата цифровой премьеры фильма «Руки вверх!»

21.11.2024

Стала известна дата цифровой премьеры российского фильма «Руки вверх!».

Лента выйдет на платформе «Кинопоиск» 28 ноября, передает пресс-служба сервиса.

Фильм «Руки вверх!» рассказывает историю восхождения поп-звезды одноименной группы Сергея Жукова. В фильме показаны воспоминания детства солиста «Руки вверх!», его юность и начало карьеры.

В фильме сыграли Энджел Жуков, Влад Прохоров, Алексей Потехин, Илья Русь, Валентина Ляпина, Леонид Ярмольник, Регина Бурд и другие.

По словам самого Жукова, в фильме показана «мужская история Золушки». Посыл картины, рассказал музыкант, состоит в том, что людям не стоит ничего бояться, нужно «творить и верить».

Режиссером картины выступил Аскар Узабаев.


Фото: Pixabay.com