Фестиваль «Театр Победы» получил более 320 заявок на участие

21.11.2024

Фестиваль «Театр Победы» получил более 320 заявок на участие
На участие в конкурсе-фестивале «Театр Победы» поступило более 320 заявок, сообщили организаторы.

Смотр представит российские театральные постановки, посвященные подвигам героев Великой Отечественной войны, тыла и невидимого фронта, передает ТАСС.

По словам народного артиста РФ, председателя жюри конкурса Андрея Соколова, прием заявок стартовал в сентябре, на сегодняшний день их пришло 325.

«Действительно, вся страна откликнулась на этот призыв. Надо знать, что заявки поступают по сей день», — приводит агентство слова Соколова.

Участие в фестивале-конкурсе примут более 150 театральных коллективов и более 450 деятелей искусства.

В рамках проекта представят российские театральные постановки, посвященные подвигам героев Великой Отечественной войны.


Фото: Pixabay.com