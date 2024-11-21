Фестиваль «Театр Победы» получил более 320 заявок на участие

21.11.2024
На участие в конкурсе-фестивале «Театр Победы» поступило более 320 заявок, сообщили организаторы.
Смотр представит российские театральные постановки, посвященные подвигам героев Великой Отечественной войны, тыла и невидимого фронта, передает
ТАСС.
По словам народного артиста РФ, председателя жюри конкурса Андрея Соколова, прием заявок стартовал в сентябре, на сегодняшний день их пришло 325.
«Действительно, вся страна откликнулась на этот призыв. Надо знать, что заявки поступают по сей день», — приводит агентство слова Соколова.
Участие в фестивале-конкурсе примут более 150 театральных коллективов и более 450 деятелей искусства.
В рамках проекта представят российские театральные постановки, посвященные подвигам героев Великой Отечественной войны.
Фото: Pixabay.com