ГИМ в 2025 году представит флагманскую выставку о Великой Отечественной войне

Государственный исторический музей представит в 2025 году 18 выставок в Москве и регионах.



Выставочный план на предстоящий год в Министерстве культуры России представил генеральный директор учреждения Алексей Левыкин, передает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что флагманским в России проектом о Великой Отечественной войне станет выставка «Во имя жизни. Великая Отечественная Война: документы и артефакты». В экспозицию, которая откроется в апреле 2025 года, войдут более 500 артефактов.



В 2025 году ГИМ впервые раскроет Особую кладовую своих фондов. На выставке «Драгоценные украшения в России XVII-начала XX вв» музей представит около 800 ювелирных изделий из своего собрания. Выставка расскажет о развитии ювелирного искусства в России, техниках обработки драгоценных камней, металлов.



Цикл «Сокровища императорских резиденций» продолжит проект с музеем-заповедником «Царское Село», на котором представят более 400 шедевров из дворцового собрания, в том числе драгоценные предметы из Янтарной комнаты, редчайшие коллекции фарфора, стекла, живопись, личные вещи императорской семьи, раритеты ювелирного Нарышкинского клада.



Выставка «Николай I. Последний рыцарь империи» будет посвящена 200-летию вступления монарха на престол и расскажет о государственной деятельности Николая I, его внешней политике, общественной жизни.



Ряд выставок музей также проведет в регионах.









Фото: пресс-служба Минкультуры России