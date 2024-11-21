Музей Победы покажет первый в России полнометражный фильм после реставрации

Музей Победы проведет показ первого в России полнометражного игрового фильма — «Оборона Севастополя», передает пресс-служба учреждения.



Показ пройдет 23 ноября. Фильм о Крымской войне 1853–1856 годов был снят в 1911 году режиссерами Александром Ханжонковым и Василием Гончаровым. Съемки картины проходили в подлинных местах событий. Участие в съемках фильма принимали российские войска, флот, местные жители, участники героической защиты Севастополя.



В музее рассказали, что зрителям впервые будет представлен возрожденный фильм.



«Работа над возрождением фильма велась почти два года. Проект посвятили 170-летию начала Первой обороны Севастополя 1854–1855 годов. Первый этап включал создание оригинальной партитуры музыки, написанной по мотивам русской классики и произведений композитора Григория Казаченко — автора утраченной партитуры для «Обороны Севастополя» 1911 года. Вторым этапом стала оцифровка и реставрация копии, хранящейся в Госфильмофонде. После восстановления картина также обрела закадровый голос. Фильм озвучил народный артист Российской Федерации Виктор Сухоруков», — рассказали организаторы.



Фильм представит творческая группа, работавшая над восстановлением картины. Специалисты расскажут о процессе реставрации, музыке к фильму.









Фото: пресс-служба Музея Победы