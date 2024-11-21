Сериал «Слово пацана» возглавил топ-30 по интересу в России

21.11.2024
Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» возглавил топ-30 сериалов по интересу за последний год.
Второе место в списке занял проект «Жизнь по вызову», третье — «Волшебный участок». Рейтинг составлен компанией Mediascope.
По словам руководителя департамента по работе с клиентами и аналитике данных компании Ирины Суановой, анализ поиска ведется в приложениях кинотеатров, на YouTube, на пиратских сайтах.
«Это отражает интерес, объем интереса за последние 12 месяцев», — сказала Ирина Суанова, выступая на конференции Mediascope.
В список проектов, которые вызывают большой интерес у россиян, вошли также «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Великолепный век», «Мой демон», «Демон». Зарубежные проекты, попавшие в список, — «Пацаны», «Дом дракона», «Fallout», «Сверхъестественное», «Джек Риччер».
Фото: кадр из фильма "Слово пацана"