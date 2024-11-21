ПФКИ откроет два представительства в регионах в 2025 году

21.11.2024
Президентский фонд культурных инициатив откроет 2 представительства и порядка 10 проектных офисов в регионах России в 2025 году.
Об этом рассказал директор фонда Роман Карманов, передает
ТАСС.
«У нас 2 официальных представительства — в Красноярске и в Хабаровске — и 20 проектных офисов. В следующем году мы открываем еще 2 официальных представительства — в Донецке и Санкт-Петербурге, а проектных офисов — 10-15 таких точек откроем», — приводит агентство слова Карманова.
Отмечается, что официальные представительства фонда в Хабаровске и Красноярске откроются 22 ноября.
Карманов уточнил, что филиалы открываются в тех регионах, главы которых выступают с такой инициативой.