В Москве пройдет гала-концерт любительских творческих коллективов

В Московском государственном академическом театре «Русская песня» пройдет гала-концерт любительских творческих коллективов народов России «Звезды народного искусства», передает пресс-служба Минкультуры России.



Выступление состоится 25 ноября и будет посвящено 80-летию со дня рождения Николая Калинина и 95-летию Людмилы Зыкиной.



В число участников гала-концерта вошли музыканты-народники из Адыгеи, Карелии, Татарстана, Алтайского, Забайкальского краев, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калужской, Кемеровской, Московской, Псковской, Ульяновской областей, Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также из Республики Беларусь.



В программу войдут музыкальные произведения, ставшие классикой народной музыки, песни из репертуара Людмилы Зыкиной.









Фото: пресс-служба Минкультуры России