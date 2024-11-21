Мишустин поздравил с юбилеем иллюстратора Диодорова

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 90-летним юбилеем народного художника России Бориса Диодорова.



Телеграмма с поздравлениями опубликована на сайте кабмина.



«Своим творческим почерком вы подарили детям и взрослым удивительные произведения изобразительного искусства. Более шестидесяти лет добрые и веселые сказочные герои восхищают все поколения читателей, дарят незабываемые эмоции посетителям знаменитых музеев в нашей стране и за рубежом», — говорится в сообщении.



Глава правительства отметил редкий дар художника, воплотившийся в ярких рисунках к поэтическому циклу Ивана Тургенева, рассказам Льва Толстого, сказкам Александра Пушкина, Сергея Аксакова. Мишустин также отметил работу художника над декорациями к спектаклям, офорты. Премьер-министр пожелал художнику здоровья, удачи и благополучия.









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