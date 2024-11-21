Стартовали съемки комедии с Ольгой Бузовой «Равиоли Оли»

Стартовали съемки комедийного фильма с Ольгой Бузовой в главной роли.



Производством фильма занимается компания «Майвэйстудия» при поддержке телеканала ТНТ. Проект получил название «Равиоли Оли».



По сюжету фильма поп-звезда Ольга Бузова в очередной раз доверится не тому мужчине, который втянет ее в покупку убыточного провинциального завода по производству пельменей. Героиня отправляется в город Нижние Теплышки, чтобы решить проблему и избавиться от убыточного бизнеса, однако столкнется с сопротивлением местных жителей.



Автором сценария к фильму выступил Андрей Никифоров. В число продюсеров вошли Лика Бланк, Тина Канделаки, Аркадий Водахов и Марина Разумова.



В фильме роли сыграют Ольга Бузова, Вольфганг Черни, Владимир Яглыч, Марина Федункив, Ева Смирнова, Максим Лагашкин и другие.



Релиз фильма запланирован на весну 2025 года.





Фото: «Майвэйстудия»