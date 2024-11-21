Музей архитектуры им. Щусева представил выставку об архитектурном наследии Ульяновска

В Музее архитектуры им. Щусева открылась выставка «Мастера симбирского модерна».



Выставочный проект подготовлен совместно с музеем-заповедником «Родина Ленина» и организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Выставка рассказывает об истории развития архитектуры Симбирска (Ульяновска) на рубеже XIX-XX веков.



Открыла экспозицию директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова.



«Межмузейные выставочные проекты, рассказывающие об историческом и культурном наследии разных уголков нашей страны, стали уже доброй традицией. Новая выставка знакомит с симбирской архитектурой одного из самых интересных для зрителей стиля — модерна, которая стала важной частью облика современного Ульяновска. Особенно важно, что этот проект открывает новый взгляд на историю отечественной архитектуры и привлекает внимание широкой аудитории, в том числе подрастающего поколения, к наследию своего региона», — сказала Елена Харламова.



В экспозицию вошло более ста предметов, большая часть из которых впервые представлена публике. Посетители увидят архитектурную графику, предметы мебели, документы из коллекций двух музеев, а также культурных учреждений и архивов Ульяновской области.





По словам директора Музея им. Щусева Натальи Шашковой, на выставке в Москве впервые представлено архитектурное наследие Ульяновска.

Фото: пресс-служба Минкультуры России