В Туле открылась выставка «Время. История. Миф», представляющая редкие французские каминные часы конца XVII — начала XIX века, передает пресс-служба Минкультуры России.



Выставка открылась в филиале Государственного исторического музея. В экспозицию вошли наиболее интересные памятники из музейного собрания, демонстрирующие достижения часовой механики конца XVII — начала XIX века, мастерство французских дизайнеров и бронзовщиков.



Одним из главных экспонатов стали часы «Клятва Горациев», созданные около 1805 года по мотивам одноименной картины Жака-Луи Давида. Предмет воплощает дух эпохи ампира, периода исторических потрясений во Франции.



Посетители также смогут увидеть работы, в декоре которых нашла отражение тема русской героики. Одним из экспонатов стали часы «Мини и Пожарский», первую партию которых заказал парижскому бронзовщику Пьеру-Филиппу Томиру представитель династии русских промышленников Николай Демидов.



Выставка будет работать до 17 марта 2025 года.









Фото: пресс-служба Минкультуры России