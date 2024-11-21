В Уфе завершились гастроли Фестиваля Ильдара Абдразакова

Выставочный проект подготовлен совместно с музеем-заповедником «Родина Ленина».
Выставка открылась в филиале Государственного исторического музея.
Концерты фестиваля прошли в Челябинской, Оренбургской областях.
В экспозиции «Плёсское притяжение» будут представлены также около 30 ювелирных изделий.
В Харбине пройдет гала-концерт нового коллектива, который представит премьеру музыкального произведе...
Выставочный проект подготовлен совместно с музеем-заповедником «Родина Ленина».
Выставка открылась в филиале Государственного исторического музея.
Концерты фестиваля прошли в Челябинской, Оренбургской областях.
В экспозиции «Плёсское притяжение» будут представлены также около 30 ювелирных изделий.
В Харбине пройдет гала-концерт нового коллектива, который представит премьеру музыкального произведе...
Гражданская панихида состоится в Белом фойе исторической сцены Мариинского театра.
Картина является режиссерским дебютом Александры Сараны.
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Председатель правления фонда Владимир Хмелев заявил, что культура, соцпроекты и традиции составляют ...
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Новая экспозиция посвящается отреставрированным надгробиям из белого камня периода Московской Руси.
21.11.2024