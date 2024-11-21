В Уфе завершились гастроли Фестиваля Ильдара Абдразакова

Завершился гастрольный тур VII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова.



Концерты фестиваля прошли в Челябинской, Оренбургской областях.



В программу фестиваля вошли показы спектаклей, мастер-классы, открытые репетиции и творческие встречи.



Завершился фестиваль концертом в Государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе. Участие в концерте приняли Ильдар Абдразаков, Динара Алиева, Иосиф Никитенко, Софья Цыганкова, Юлия Вакула и другие.



Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова проходит с 2018 года, за это время события фестиваля прошли в 19 городах, их посетили почти 36 тысяч зрителей.









Фото: пресс-служба Минкультуры России