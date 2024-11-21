«Сообщество плёсских художников» отметит 20-летие выставкой в Ивановской области

Более 80 живописных работ представят на выставке «Сообщества плёсских художников» в Плёсском музее-заповеднике.



В экспозиции «Плёсское притяжение» будут представлены также около 30 ювелирных изделий, передает пресс-служба Плёсского музея-заповедника.



Отмечается, что в этом году «Сообщество плёсских художников» отмечает 20-летие. Участниками юбилейной выставки стали 36 авторов.



Помимо живописи и графики, на выставке будут представлены ювелирные изделия.



«Мы представим более 80 живописных работ, а также еще около 30 ювелирных изделий», — говорится в анонсе мероприятия.



Организаторы сообщили, что современные работы из личных коллекций представили молодые плёсские художники.











