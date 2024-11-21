АГИКИ и Харбинская консерватория создали сводный оркестр народных инструментов

В Харбине пройдет гала-концерт нового коллектива, который представит премьеру музыкального произведения Николая Михеева «Шелковый путь и мир».По словам ректора АГИКИ Саргыланы Игнатьевой, такого рода оркестр — новое явление в музыкальной культуре, созданное на основе объединения Дальневосточного молодежного оркестра русских народных инструментов и оркестра китайских народных инструментов.«Это не механическое соединение инструментов, сложившихся в двух разных культурных и исторических контекстах, а подобранный по сочетаемости тембров и качества звука оркестровый состав, который создал удивительно гармоничное, наполненное разными красками и богатое звучание. Безусловно, это результат напряженного труда замечательных дирижеров — Николая Пикутского и Со Шуай, которые вдохновили своих коллег и студентов на этот оригинальный музыкальный проект», — приводит агентство слова Игнатьевой.В рамках проекта руководители учебных заведений обсудили форматы сотрудничества и составили план совместной работы на 2025 год.