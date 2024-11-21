АГИКИ и Харбинская консерватория создали сводный оркестр народных инструментов

21.11.2024
Арктический государственный институт культуры и искусств (АГИКИ) и Харбинская консерватория (Китай) создали сводный оркестр русских, якутских и китайских народных инструментов, передает ТАСС.
В Харбине пройдет гала-концерт нового коллектива, который представит премьеру музыкального произведения Николая Михеева «Шелковый путь и мир».
По словам ректора АГИКИ Саргыланы Игнатьевой, такого рода оркестр — новое явление в музыкальной культуре, созданное на основе объединения Дальневосточного молодежного оркестра русских народных инструментов и оркестра китайских народных инструментов.
«Это не механическое соединение инструментов, сложившихся в двух разных культурных и исторических контекстах, а подобранный по сочетаемости тембров и качества звука оркестровый состав, который создал удивительно гармоничное, наполненное разными красками и богатое звучание. Безусловно, это результат напряженного труда замечательных дирижеров — Николая Пикутского и Со Шуай, которые вдохновили своих коллег и студентов на этот оригинальный музыкальный проект», — приводит агентство слова Игнатьевой.
В рамках проекта руководители учебных заведений обсудили форматы сотрудничества и составили план совместной работы на 2025 год.
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